В результате обстрела пророссийских боевиков на Донбассе погиб украинский военный. Осолкове ранение несовместимое с жизнью получил старший солдат Андрей Гонар.

Об этом сообщает пресс-служба 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского .

Старший водитель мотопехотной роты погиб 26 июня 2021 года.

Военный был родом из г. Кривой Рог Днепропетровской области. Служил в бригаде с июня 2019 года.

Командование бригады и весь личный состав выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины.