В результате обстрела пророссийских боевиков на Донбассе погиб украинский военный. Осолкове ранение несовместимое с жизнью получил старший солдат Андрей Гонар.
Старший водитель мотопехотной роты погиб 26 июня 2021 года.
Военный был родом из г. Кривой Рог Днепропетровской области. Служил в бригаде с июня 2019 года.
Командование бригады и весь личный состав выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины.
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