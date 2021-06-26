На Ровенщине в Корецком ставропигиальном женском монастыре верующие Украинской Православной Церкви почтили чудотворную икону Божией Матери «Споручница грешных».

Фото: Ровенская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, за праздничным богослужением совершили чин прославления новой святой – игуменьи Серафимы, княжны Корецкой.

По традиции было оглашено решения Священного Синода УПЦ по установлению почитания святой и зачитано ее житие. Затем новопрославленной святой спели тропарь, кондак и величание.

Как сообщалось ранее, решение о канонизации игуменьи Серафимы Священный Синод УПЦ принял 6 декабря 2019 года.

После литургии архиереи, духовенство и верующие прошли крестным ходом с Корецкой чудотворной иконой Богородицы и иконой преподобной Серафимы.

*** Игумения Серафима Корецкая (в миру княжна Корецкая) - основательница и первая игуменья Корецкого Воскресенского монастыря на Волыни в первой половине XVII века.

Во время её игуменства, в 1622-м, в обитель была перенесена чудотворная Корецкая икона Божией Матери «Споручница грешных» — этот лик и Плащаницу Богородицы (бывшие семейные реликвии рода Корецких) предложил забрать в монастырь принявший католичество брат матушки князь Ян-Карл.

Известно, что матушка была знакома с преподобным Иовом Почаевским. В 1628 году святой, возвращаясь в Почаевский монастырь из Киева, три дня пробыл в Корецкой обители, где совершал богослужения и беседовал с сёстрами.