Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен объяснила желание канцлера Германии Ангелы Меркель возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Здесь речь идет о немецко-французских предложениях по более четко определенной политике ЕС в отношении России.

Об этом посол рассказала в интервью изданию "Зеркало недели" .

По ее словам, Франция и Германия хотят более четко определить политику ЕС в отношении России:

быстрые и эффективные санкции ЕС против России, если действия РФ делают это необходимым;

дополнительные ограничительные меры, включая экономические санкции,

более интенсивное сотрудничество со странами Восточного партнерства.

Посол заявила, что возможность поговорить, в том числе и на самом высоком уровне, с российским президентом по таким вопросам, как например изменение климата и окружающая среда на основе принципов Могерини, была лишь частью этих предложений.

«В Европейском Совете 24 июня не было большинства для поддержки данного предложения. Вот так ведутся дискуссии в ЕС по внешней политике: в отношении этого нужен консенсус всех государств-членов, которого не было по этому предложению», - заявила Фельдгузен.