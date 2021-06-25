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Люстры в кабинет Купить люстры для кабинета Как выбрать современную люстру для освещения кабинета Люстры для кабинета: доставка по Украине Звоните ☎ (044) 500-2-500

Освещение в рабочем кабинете играет важную роль. От него зависит утомляемость глаз и общее состояние человека. Недостаток света вызывает головную боль, головокружение, сотрудник может сделать ошибку при работе с документами. Чтобы такого не случилось, следует грамотно подойти к покупке люстры для кабинета.

Как выбрать люстру в кабинет?

Все, кто ищет люстры в кабинет, пытается выбрать стильное, современное и одновременно функциональное освещение. Для того чтобы светильник был достаточно мощным, хорошо вписывался в дизайн помещения и служил долго, нужно выбирать люстру в кабинет, руководствуясь несколькими главными советами.

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Выбор модели зависит от нескольких факторов:

  • направления светового потока;
  • высоты потолков;
  • площади кабинета;
  • типа плафонов;
  • стиля, в котором оформлено помещение.

 

Люстры в кабинетах используют в качестве основного центрального освещения. Они могут быть дополнены точечными светильниками и настольными лампами. Дополнительные источники света учитывают при расчете мощности. В кабинете люстра должна обеспечивать равномерное освещение каждого рабочего места. Расчет производится таким образом: для освещения 1 кв. м помещения с высотой потолков не выше 3 м необходим источник света мощностью 20 Вт. Если площадь офиса руководителя 15 кв. м, то туда следует установить люстру мощностью 300 Вт. Для более подробной информации ознакомьтесь с ассортиментом люстр под натяжной потолок от магазина Brille.

 

Это может быть пятирожковая модель с лампочками по 60 Вт, трехрожковая с тремя лампами по 100 Вт и др. Если вы хотите выбрать люстру для кабинета, переходите по ссылке на список современных модных люстр. В качестве источника света используют светодиодные, энергосберегающие, галогенные и лампочки накаливания. Особенно стильно смотрятся современные люстры со встроенными светодиодами.

 

Особенности дизайна моделей

 

Направление светового потока в люстрах может быть разным, предпочтительнее, когда свет падает вниз и в стороны. Чтобы свет падал в стороны выбирают модель с прозрачными стеклянными плафонами. В кабинет принято устанавливать изделия с лаконичным дизайном и без декора. Рассекатели света могут быть изготовлены из металла и пластика.

 

Популярный вариант: металлический корпус, стеклянные или металлические плафоны. Покрытие корпуса может быть под золото, белым, черным, хромированным и проч. Плафоны открытые, в форме цилиндра, шара, колокола. Люстры с закрытыми шарообразными плафонами приобретают реже, они приглушают световой поток, поэтому их нужно покупать в комплекте с настольными лампами.

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Для кабинета, оформленного в классическом стиле, можно подобрать роскошные модели с хрустальным декором. Для минималистического интерьера отлично подойдут светодиодные люстры из последних коллекций.

 

Осветительные приборы могут иметь различный тип крепления. Часть подвесных моделей крепится с помощью монтажной планки. Это универсальные варианты, они подойдут для потолков различной высоты. Для высоких помещений можно выбрать люстру, которая монтируется на подвесной крюк. Выбор зависит от помещения и предпочтений клиента.

В сетевых магазинах Brille можно выбрать люстры, которые отлично впишутся в любой кабинет. Весь наш товар сертифицирован. У нас удобная оплата и доставка во все уголки Украины. На всю продукцию предоставляем гарантию.
ForUm

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