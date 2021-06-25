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Верующие Украинской Православной Церкви сегодня поздравляют Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с Днем небесного покровителя и 50-летием монашества.

На официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук  и Инстаграм тысячи украинцев оставляют свои поздравления Митрополиту Онуфрию.

Поздравления приходят со всех уголков мира.

Православные благодарят Предстоятеля за его мудрость, ежедневное несение креста в нелегком архипастырском служении, желают многих лет жизни, здоровья, терпения и стойкости.

«Поздравляем нашего дорогого духовного отца Блаженнейшего Митрополита Онуфрия! Здравия телесного и духовного, многая и благая лета. Вы - столп Православия, мудрый, любящий пастырь, тот благодатный свет, который ведет нас грешных ко спасению. Сил Вам, терпения. Спасибо Богу, что Вы у нас есть. Безгранично любим Вас и молимся за Вас, за нашу УПЦ, за Украину!», - пожелала Людмила Степанюк-Якушевская.

«Много терпения и крепкого здоровья нашему дорогому Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию на многие лета!», - пишет Сергей Компанченко.

«Многая и благая лета нашему дорогому Митрополиту Онуфрию. Низкий поклон Вам за Ваше пастырское служение», - поздравляет Блаженнейшего Галина Дудка.

Лилия Сокач пишет: «Святой человек наших дней. Многая и благая лета!». «Многая и благая лета нашему дорогому Блаженнейшему в здоровье, в силе, в любви, в уважении, в мире, под Божьим покровительством и Богородичным покровом. Храни Господи!», - желает Екатерина Кондраш.

Верующие благодарят Предстоятеля за молитвы и просят у Бога даровать Блаженнейшему сил на служение Богу и Украинской Православной Церкви.

«Храни вас Бог. Благодаря Вашим молитвам мы еще существуем», - пишет Галина Прокопчук.

«Дорогой наш любимый, уважаемый Владыко Онуфрий! Вся наша семья сердечно поздравляет Вас с Днём Ангела! Желаем Вам: долгие и благие лета, Божией помощи, Божией благодати и Божьего заступничества через Вашего Ангела-Хранителя! С праздником», - поздравляет Владимир Редникин.

«Храни Вас Господь, Владыко. И нас Вашими молитвами. Многая лета!», - написала Инна Деговец.

Как сообщалось ранее, сегодня в Киево-Печерской лавре состоялись торжества - день небесного покровителя Предстоятеля Украинской Православной Церкви и 50 лет его монашеского пострига. Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.
ForUm

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