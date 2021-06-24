также в разделеМир
ВОЗ выявила нарушения на заводе, где производят «Спутник V» 14
В США вынесли первый приговор участнице штурма Капитолия 17
В Pfizer заявили об эффективности своей вакцины против штамма «Дельта» 13
Меркель призвала ЕС начать прямые переговоры с Путиным 66
В Литве осудили двух российских шпионов 10
В Беларуси из-за аварии без света остались две области 42
СМИ: Германия и Франция хотят восстановить встречи ЕС с Путиным 20
Audi хочет отказаться от производства бензиновых автомобилей к 2033 году 12
В РФ – максимум смертей от COVID с февраля 20
На токийской Олимпиаде запретят спиртное 10
В Испании помиловали организаторов референдума о независимости Каталонии 13
ВОЗ: В бедных странах заканчиваются COVID-вакцины 10
Индийский штамм коронавируса обнаружили уже в половине стран мира 16
Италия отменяет обязательное ношение масок на улице 15
Президент Филиппин угрожает сажать в тюрьму за отказ вакцинироваться 23
У Лукашенко хотят отнести лозунг «Жыве Беларусь» и бело-красный флаг к нацистским 20
В работе Google произошел масштабный сбой 22
У берегов Греции произошло сильное землетрясение 26

Европейский Союз ввел секторальные санкции против Беларуси. В частности, будет ограничен доступ к европейским финансовым рынкам, а также экспорт товаров белорусской промышленности.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, передает РБК-Украина.

Новые экономические санкции против Беларуси включают:

запрет на поставки оборудования, технологий или ПО для перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете;

запрет на поставки товаров двойного назначения;

ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами калийной промышленности, а также товарами, которые используются для производства сигарет;

ограничение доступа к европейским финансовым рынкам;

запрет услуг страхования для белорусского правительства и государственных органов;

Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты или платежи по всем соглашениям в отношении проектов в государственном сектор;

страны-участницы ЕС должны принять меры по ограничению участия банков в белорусских проектах.

Также сообщается, что санкции ввели в ответ на серьезные нарушения прав человека в Беларуси и жестокие репрессии, в том числе за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги