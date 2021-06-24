также в разделеЭкономика
Минэкономики повысило предельные цены на топливо 11
Шмыгаль сказал, кто получит преимущественное право выкупа земли 123
Шмыгаль прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на более чем 4% 13
Совет Нацбанка решил уволить Сологуба 13
Индекс финансового стресса в Украине приблизился к минимуму 12
Уруский: Кабмин не собирается национализировать «Мотор Сич» 18
Минэкономики предлагает отменить мораторий на экспорт леса-кругляка 24
Из-за действий Китая курс Bitcoin упал до пятимесячного минимума 19
Укрзализныця получила за квартал 1,7 миллиарда убытков 13
Кулеба: Украина и Турция в шаге от подписания ЗСТ 50
Опубликован указ Зеленского о повышении зарплат медикам 21
В августе-сентябре Украина должна погасить $2,2 миллиарда госдолга 17
Приватбанк перечислил в бюджет 19,4 миллиарда прибыли 13
Нафтогаз готовит новый сезонный тарифный план для населения 18
ОАСК остановил предписание НАПК об увольнении Витренко 20
Министр энергетики допускает дальнейший рост цен на газ 26
Шмыгаль: Все частные потребители Нафтогаза сейчас получают газ по 7,96 20
В Украине появится третья платежка за газ 71

В I квартале 2021 реальный ВВП сократился на 2,2% в годовом измерении, а по сравнению с IV квартал 2020 снизилась на 1,2% в сезонно скорректированном выражении.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины, сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, ослабление экономического восстановления в начале года было ожидаемым. На это повлияли карантин в январе и марте, сложные погодные условия и конкуренции на отдельных внешних рынках. Фактическое падение экономики оказалось несколько глубже за оценку Национального банка, опубликованную в Инфляционный отчет за апрель 2021 года. Это связано прежде всего с ухудшением ряда показателей реального сектора в марте и медленным восстановлением сектора услуг на фоне карантина.

В НБУ подчеркнули, что основную поддержку экономике в I квартале придавало потреблении домохозяйств. Конечные расходы домохозяйств выросли на 4,4% г/г. Оживлению потребительского спроса способствовали, в частности:

высокие темпы роста зарплат благодаря восстановлению экономической деятельности после жесткого локдауна прошлого года и частичном приспособлению бизнеса и населения к новым условиям, а также вследствие повышения минимальной заработной платы, зарплат педагогам и доплатам медикам;

повышение пенсий вследствие их «осовременивания» в марте 2021 и увеличение прожиточного минимума.

В то же время карантинные меры привели к замедлению роста частного потребления по сравнению с IV кварталом 2020 (5,3% г/г). Увеличение конечных потребительских расходов сектора общегосударственного управления также замедлился (до 3,2% г/г по сравнению с 4,1% г / г в IV квартале 2020 года), отражая сдержанную фискальную политику в начале года.

Несмотря на активизацию инвестиционной деятельности на отдельных предприятиях, падение валового накопления основного капитала в I квартале сохранялось, хотя и существенно замедлился (до 7,8% г / г) по сравнению с IV кварталом 2020 (26,5% г / г).

Падение ВВП прежде всего обусловлено увеличением отрицательного вклада чистого экспорта.

Высокий потребительский спрос и оживление инвестиционной деятельности подпитывали импорт - в I квартале 2021 он вырос на 3,7% г/г (против падением на 4% г/г в IV квартале 2020 года). Зато спад экспорта углубился (до 17,4% г/г с 9,2% г/г в предыдущем квартале) из более низких прошлогодних урожаи, стагнацию в животноводстве и конкуренции на отдельных внешних рынках, в частности для продукции горно-металлургического комплекса. Как следствие, отрицательный вклад чистого экспорта в летнюю смену реального ВВП увеличился до 9,5 в. п. (против -1,6 п. п. в предыдущем квартале).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги