В I квартале 2021 реальный ВВП сократился на 2,2% в годовом измерении, а по сравнению с IV квартал 2020 снизилась на 1,2% в сезонно скорректированном выражении.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины, сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, ослабление экономического восстановления в начале года было ожидаемым. На это повлияли карантин в январе и марте, сложные погодные условия и конкуренции на отдельных внешних рынках. Фактическое падение экономики оказалось несколько глубже за оценку Национального банка, опубликованную в Инфляционный отчет за апрель 2021 года. Это связано прежде всего с ухудшением ряда показателей реального сектора в марте и медленным восстановлением сектора услуг на фоне карантина.

В НБУ подчеркнули, что основную поддержку экономике в I квартале придавало потреблении домохозяйств. Конечные расходы домохозяйств выросли на 4,4% г/г. Оживлению потребительского спроса способствовали, в частности:

высокие темпы роста зарплат благодаря восстановлению экономической деятельности после жесткого локдауна прошлого года и частичном приспособлению бизнеса и населения к новым условиям, а также вследствие повышения минимальной заработной платы, зарплат педагогам и доплатам медикам;

повышение пенсий вследствие их «осовременивания» в марте 2021 и увеличение прожиточного минимума.

В то же время карантинные меры привели к замедлению роста частного потребления по сравнению с IV кварталом 2020 (5,3% г/г). Увеличение конечных потребительских расходов сектора общегосударственного управления также замедлился (до 3,2% г/г по сравнению с 4,1% г / г в IV квартале 2020 года), отражая сдержанную фискальную политику в начале года.

Несмотря на активизацию инвестиционной деятельности на отдельных предприятиях, падение валового накопления основного капитала в I квартале сохранялось, хотя и существенно замедлился (до 7,8% г / г) по сравнению с IV кварталом 2020 (26,5% г / г).

Падение ВВП прежде всего обусловлено увеличением отрицательного вклада чистого экспорта.

Высокий потребительский спрос и оживление инвестиционной деятельности подпитывали импорт - в I квартале 2021 он вырос на 3,7% г/г (против падением на 4% г/г в IV квартале 2020 года). Зато спад экспорта углубился (до 17,4% г/г с 9,2% г/г в предыдущем квартале) из более низких прошлогодних урожаи, стагнацию в животноводстве и конкуренции на отдельных внешних рынках, в частности для продукции горно-металлургического комплекса. Как следствие, отрицательный вклад чистого экспорта в летнюю смену реального ВВП увеличился до 9,5 в. п. (против -1,6 п. п. в предыдущем квартале).