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Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой посетили юбилейный, десятый Международный фестиваль «Книжный Арсенал», который продлится в Киеве до 27 июня. 

В этом году в программе «Книжного Арсенала» - более 250 событий, в том числе презентации книг, лекции и обсуждения, выставки, концерты и мастер-классы для детей. Участие в фестивале примут известные украинские авторы: Тарас Прохасько, Юрий Издрик, Екатерина Бабкина, Юрий и София Андрухович, Иван Малкович, Оксана Забужко, Ирина Целик и многие другие.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня ввести санкции против 540 компаний и 538 человек - на три года и бессрочно.

Так, Президент ввел в действие анонсированные ранее санкции против Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. Также экономические ограничения касаются российских олигархов Олега Дерипаски, трех Ротенбергов, боевика Игоря Безлера, члена ЧВК «Вагнера» ​​Дмитрия Уткина.

Также Зеленский ввел санкции против 55 банков и 3 человек.

В следующий вторник, 29 июня, в Украину приедут специалисты, которые занимаются санкционной политикой Соединенных Штатов для проведения консультаций с Советом нацбезопасности и обороны Украины относительно сотрудничества в сфере санкционной политики, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время общения с журналистами.

За сутки 23 июня 2021 в Украине зафиксировано 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Европейский Союз ввел секторальные санкции против Беларуси. В частности, будет ограничен доступ к европейским финансовым рынкам, а также экспорт товаров белорусской промышленности.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером, повлекшее серьезные разногласия в ЕС.  Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным. Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходимо вести «требовательный диалог» с Россией, «чтобы защищать наши интересы как европейцев».

Впервые в своей истории украинская сборная квалифицировалась в 1/8 финала чемпионата Европы. »Желто-синие» стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места в своих группах.
ForUm

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