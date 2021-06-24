Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой посетили юбилейный, десятый Международный фестиваль «Книжный Арсенал», который продлится в Киеве до 27 июня. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Как рассказала Зеленскому генеральный директор «Художественного Арсенала» Олеся Островская-Люта, проведение юбилейного «Книжного Арсенала» планировалось в прошлом году, однако было перенесено на 2021 из-за введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В этом году фокус-темой фестиваля является «Оптимисты скептики», ведь это то, что нужно, чтобы выжить и жить в мире, который прошел через карантин и изоляцию.

Олеся Островская-Люта ознакомила президентскую чету с экспозициями украинских издательств, стендами представительств иностранных государств, книжными новинками и показала интересные локации фестиваля, в частности «Кафе Европа» и «Арт-сцена», где проходят тематические лекции и презентации изданий.

Президент и первая леди интересовались изданиями по искусству, художественной литературой и литературой нон-фикшн. В частности Владимир и Елена Зеленская приобрели книги «Полеты во сне и наяву» о фильме Романа Балаяна и эпохе, когда он создавался, «Нарбут. Студии. Воспоминания. Письма» (реконструкция уничтоженного 1933 года» Нарбутовского Сборника», издательство «Родовид»), «Вышивка казацкой старшины XVII-XVIII веков» (издательство«Родовид»), «Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР» авторства Вахтанга Кипиани (издательство «Виват»), «Большая президентка маленькой страны. История Дали Грибаускайте» (издательство «Наш формат»), «Скоропадский. Воспоминания 1917-1918» (издательство «Наш формат»), «Украина. Еда и история» (издательство «Еж» при поддержке Украинского института), «Людинократия» (авторы - Микеле Занин, Гэри Гемел, издательство «Лаборатория»), «Netflix и культура инноваций» (авторы – Рид Гастингс и Эрин Майер, издательство «Виват»), «Лошадь Фоксли и другие взрослые рассказы» (автор - Роальд Даль, издательство «А-ба-ба-га-ла-ма-га»), «Понять Россию. Свидетельства очевидцев» авторства Александра Палия («А-ба-ба-га-ла-ма-га») и др.

Также президентской чете издатели подарили на память книги «Ключ» Евгения Ильина, «Вдохновение. 37 звезд» Ростислава Репки и другие.

«Замечательный фестиваль. Очень много образовательной литературы, много детских книг, художественной литературы. Я интересовался изданиями на историческую тему - мне это интересно. Я читаю утром, где-то в 5:30, когда есть время. А на ночь читать не могу - быстро засыпаю», - рассказал президент.

Также глава государства принял участие в совместном проекте «UA Радио Культура», Центра гражданских свобод и ПЕН-Украина - марафоне писем для пленников Кремля-2021 - #PrisonersVoice: «Открытка политзаключенному из Арсенала». Владимир Зеленский подписал соответствующую открытку.

Международный фестиваль «Книжный Арсенал» основан в 2011 году Национальным культурно-художественным и музейным комплексом «Мистецький Арсенал», на территории которого и происходит мероприятие. Это большая книжная ярмарка и фестиваль, участниками которого ежегодно становятся более 200 отечественных издателей и культурных институтов и около 50 тысяч посетителей. За десять лет «Книжный Арсенал» посетили более 500 писателей, философов, дизайнеров, иллюстраторов и экспертов издательского дела из более 50 стран мира, в частности Светлана Алексиевич, Ульф Старк, Энн Эпплбаум, Карл Шльогель, Дэвид Саттер, Джонатан Коу, Джозеф МакЭлрой, Аскольд Мельничук и другие. В 2019 году «Книжный Арсенал» получил звание «Лучший литературный фестиваль мира» на Лондонской книжной ярмарке.

В этом году в программе «Книжного Арсенала» - более 250 событий, в том числе презентации книг, лекции и обсуждения, выставки, концерты и мастер-классы для детей. Участие в фестивале примут известные украинские авторы: Тарас Прохасько, Юрий Издрик, Екатерина Бабкина, Юрий и София Андрухович, Иван Малкович, Оксана Забужко, Ирина Целик и многие другие.