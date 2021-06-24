Россия будет препятствовать любой активности других государств в Черном море. И НАТО нужно сформулировать достойный ответ на стратегическом уровне

Черноморский регион вновь оказался в центре внимания международного сообщества. После обеда, 23 июня, российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные якобы открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца HMS Defender в районе мыса Фиолент в Черном море. Впрочем, через несколько часов после этой информации Минобороны Великобритании опровергло факт обстрела россиянами своего корабля. Как бы то ни было и как бы это ни было странно, но принципиальные выводы можно делать сразу - и не ошибиться:

То, что в документе, подписанном по результатам недавнего саммита НАТО, проблема российской экспансии в Черном море вообще не была упомянута, агрессор прогнозируемо расценил как маркер слабости. И в Москве решили «застолбить» новые позиции в Черном море.

Инцидент 23 июня дал НАТО и Украиной прекрасную возможность вернуться к этой теме. И ее нельзя упустить. То есть маневры Sea Breeze-2021 должны быть проведены на самом высоком уровне сплоченности и военного искусства.

Конечно, п.2 не исключает, а наоборот - подчеркивает важность разработки и принятия новой стратегии НАТО и его союзников - Украины, Грузии - в Черном море.

Что там на самом деле произошло на траверзе мыса Фиолент, практически рядом с главной базой оккупантского Черноморского флота?

С чего все началось, или Такова версия россиян

Российское МО заявило, что британский эсминец якобы нарушил границу, когда вошел в «территориальные воды» возле Севастополя. Тот факт, что Севастополь по международному праву и по всем морскими картами - территория украинская, конечно, там не вспомнили.

«Эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал», - сообщили в российском министерстве.

По словам российских военных, в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль РФ выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.

В 12:23 эсминец HMS Defender покинул воды, которые РФ назвала своими территориальными.

А что обо всем этом говорят в Великобритании и в Украине

Министерство обороны Великобритании сообщило, что никакого обстрела их корабля не было: «По HMS Defender не было сделано предупредительных выстрелов. Корабль Королевского флота осуществляет мирный проход ччерез территориальные воды Украины в соответствии с международным правом».

Позже посольство Великобритании в Украине обнародовало расширенное заявление:

«Корабль Королевского флота осуществляет обычный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы считаем, что россияне проводили стрелковые учения в Черном море и дали предупреждение о своей деятельности мореплавательному сообществу».

Территориальные воды, в которые вошел британский корабль, по международному законодательству, принадлежат Украине, а не России. Поэтому Министерство обороны Украины отреагировало соответственно: «Вооруженный инцидент в территориальных водах Украины - серьезное нарушение международного права». А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил необходимость качественно нового взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море. И это - принципиальный момент, о котором у нас шла речь выше.

«Агрессивные и провокационные действия России в Черном и Азовском морях, ее оккупация и милитаризация Крыма представляют длительную угрозу для Украины и ее союзников», - заявил Кулеба.

Эксперты: британцы создали прецедент демонстративного непризнания нарушения международного морского права и оккупации Крыма

«Корабль ВМС Великобритании действовал в соответствии с п. +1 ст. 19 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая определяет так называемое «право мирного прохода» через территориальное море прибрежного государства, - комментирует Укринформу капитан I ранга в запасе, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук.

Подобные недружественные инциденты, продолжает он, время от времени происходят в мировом океане: то северокорейские катера обстреляют южнокорейский корабль, то китайцы из КНР - тайваньский.

Подобных инцидентов с флотами цивилизованных стран он не помнит. «Исключение разве что «навал Богдашина» в 1988 году - тогда также у берегов Крыма американские крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» пытались осуществить мирный проход, а сторожевики советского Черноморского флота «Беззаветный» (которым собственно и командовал Богдашин) и СКР-6 провели навал (столкновение бортом) на американских визави, «вытеснили» американцев из советских терводах. Но. Тогда СССР формально еще не присоединился к Конвенции ООН 1982 года. (И вообще к счастью развалился через три года. - Ред.)», - говорит военный эксперт.

Впрочем, несмотря на прошлогоднюю «полигонную войну» во время Sea Breeze-2020 и то, как российские СМИ принялись разгонять тему возможных «мегапровокаций» со стороны кораблей НАТО еще до их захода в Черное море, какая-то провокация со стороны россиян была неизбежна, отмечает господин Лакийчук: «Подвиг Богдашина» в последние годы культивируется среди российских флотских офицеров (вспомните только запись атаки российского ПСКР «Дон» на украинский буксир «Яны Капу» в 2018 году)».

Чем же могла бы ответить британская сторона на применение оружия. Ведь такое с рук не спускают. И ситуация могла пойти «по спирали». Впрочем, британские моряки поступили мудро и хладнокровно. «Они просто «не заметили» обстрелов (а были ли они реально на самом деле не так уж и важно. - Ред.). И сообщили российской стороне, что совершают мирный проход через территориальное море Украины (добавили троллинга). Думаю, то же самое сказал атташе по вопросам обороны Посольства Великобритании в Москве, вызванный в российский МИД. 1:0 - дипломатическая победа британцев», - иронизирует эксперт.

Подобным образом высказался эксперт-международник Борис Бабин. Сейчас можно уверенно утверждать, что россияне совершили запланированную провокацию с целью показать миру свою «решимость» в традиционном стиле «русского безумия».

«Конечно этот обстрел (или заявления об обстреле) не мог быть сбоем исполнителя. Такие вещи без согласования с верхушкой кремлевского режима РФ невозможны. После инцидента сразу пошла волна пропаганды, туда же относим и вызов в российский МИД британского морского атташе. Сымпровизировать это за два часа современная РФ физически не способна», - убежден господин Бабин.

Он также обращает внимание на то, что оккупант впервые с 2018 года проводит из Крыма прямую силовую операцию, ну, или заявляет о ее проведении: «Чем демонстрируют готовность переступать не только через суверенитет Украины, но и законные права государств НАТО... Это уже не звоночек, а корабельный ревун. Кто-нибудь его услышит ли?»

Что касается Великобритании, которая заявляет, что она не заметила никаких обстрелов при прохождении эсминцем территориального моря Украины у Севастополя, то ... «Возможно, это сарказм британцев в стиле «А что, вы по нам там на горизонте стреляли? Серьезно? А мы не заметили». Напомню, что в прошлом году при подобных обстоятельствах с британского корабля Dragon, который так же проходил в районе Севастополя просто ответили российским пограничникам с их истеричными требованиями «немедленно покинуть воды», что «очень плохо слышно», - рассказал Борис Бабин.

В свою очередь главный редактор портала BlackSeaNews, руководитель Мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований» Андрей Клименко обращает внимание на несколько другой аспект: «Если британцы действительно «срезали угол» оккупированной 12-мильной зоны (территориальных вод Украины) у Крымского полуострова и заявили при этом, что» корабль ВМС Великобритании осуществляет мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», то они просто молодцы. Они создали прецедент демонстративного непризнания нарушения международного морского права, а также оккупации Крыма».

Это примерно то же, отмечает он, что американцы делают в Южно-Китайском море, не признавая одностороннее изменение границ Китаем: «Великобритания и США - это крупные морские государства, для которых значение принципа свободы судоходства в цивилизованном мире стоит в одном понятийном ряду с правами человека и принципом свободной торговли. То есть свобода судоходства для них - это базовая ценность. И британцы сегодня это показали конкретными действиями. И это очень важный сигнал, потому что уже седьмой с лишним год мы, кроме санкций (к которым РФ достаточно успешно приспособилась. - Ред), привыкли слышать от наших партнеров только слова».

В то же время, господин Клименко обращает внимание, что Россия отнюдь не собирается снижать градус эскалации, и она всячески будет препятствовать проведению учений Sea Breeze-2021.

«Как известно, РФ призвала США отказаться от Sea Breeze, которые, по мнению россиян, «отнюдь не соответствуют реальным задачам безопасности в черноморском регионе». Более того, «повышают риски непреднамеренных инцидентов» и «поощряют милитаристские настроения в Киеве». Думаю, что в Москве будут пытаться сорвать и эти учения, и запланированный на 23 августа саммит Крымской платформы. Одним словом, украинским военным и государственным чиновникам не время идти в отпуск, потому что нас ждет горячее лето», - подчеркивает Андрей Клименко.

Цель россиян понятна, продолжает Павел Лакийчук, ведь считая Черное море (и тем более Азов) собственной вотчиной, они будут препятствовать любой активности других государств, в первую очередь стран НАТО, таким образом заставляя их отказаться от нее как слишком рискованной. «Поддадутся ли на провокацию наши партнеры и соседи - увидим», - добавил эксперт.

Россияне демонстрируют готовность к комплексным действиям с целью выдавливания НАТО из Черного моря и изоляции Украины, дополняет коллег президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Михаил Гончар. По его словам, делать вид, что ничего не произошло, что имела место просто провокация россиян, к чему, мол, все привыкли - будет грозить реальным casus belli, который они могут искусно организовать. «Не знаю, решатся ли на жесткие ответные наши партнеры из Альянса, но есть возможность симметрично-асимметричных действий в США, Великобритании и НАТО. Достаточно выслать группу боевых кораблей в Балтийское море для внезапных учений по проверке слаженности ВМС НАТО в зоне достройки Северного потока-2. Зону закрыть, все шаланды, которые туда нагнал «Газпром», выгнать. НАТО там есть что защищать, потому что в той зоне проходят важные линии волоконно-оптической связи...», - говорит Гончар.

Действовать на два фронта, говорит он, Путин не способен.

«А если добавить сюда еще возможность блокады силами 6-го флота США российской военно-морской базы в сирийском Тартусе, то России придется туго», - подытожил Михаил Гончар.