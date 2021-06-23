Украинская власть действует «по беспределу», поэтому Владимиру Зеленскому не стоит удивляться тому, что европейские СМИ уже прямо пишут о нарушении прав иностранных инвесторов. Так политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал в Facebook информацию о том, что суд по иску Государственной фискальной службы Украины арестовал корпоративные права компаний, связанных с сетью АЗС Glusco.

«На вечный вопрос всех украинских властей – «ну, где же иностранные инвесторы?!» проще всего ответить басней Эзопа про Льва, живущего в пещере и Лисицу, которая пришла к нему в гости, но благоразумно не стала заходить: «вижу много следов, ведущих в пещеру, но ни одного – идущих из нее!» – отметил публицист.

В качестве примера Джангиров привел статью во влиятельном европейском издании The Brussels Times, которое прямо пишет, что украинская власть не защищает права инвесторов.

«Авторитетное бельгийское издание The Brussels Times в статье с весьма говорящим (и обидным для официального Киева) заголовком «Европейские ценности – это не только флаги ЕС» достаточно точно подмечает, что именно европейские инвестиции для украинской власти являются воплощением европейской идеи», – сообщил публицист.

«Автор материала дипломатично называет лицемерие действующей власти «подменой понятий», но диагноз ставит весьма точный: «Борьбу против коррупции подменили борьбой против крупного и среднего бизнеса, справедливое налогообложение подменили ужесточением налоговой нагрузки, судебную систему, как подчеркнула ПАСЕ, подменили решениями Офиса президента и еще нескольких чиновников, целевое финансирование Запада на борьбу против COVID-19 расходовали не по назначению, как и прежде, все это имеет признаки коррупции», – уточнил Джагиров.

Он также подчеркнул, что именно власть стоит за рейдерской атакой на сеть АЗС Glusco.

«Вот, свежайший пример – швейцарская группа Proton Energy Group S.A., у которой под предлогом «соображений национальной безопасности» отбирают сеть АЗС под брендом Glusco и нефтебазы. Причем, не при бездействии, как обычно, а наоборот – при активном соучастии в рейдерском захвате государственный структур – ГФС и СБУ. Налоговики и силовики проводят обыски, парализуя деятельность компании, а силовики – еще и арестовывают корпоративные права на АЗС (на общую сумму 700 млн грн)», – проинформировал Джангиров.

«Маленький штрих – за период 2019-20 годов Glusco заплатила в бюджет Украины налогов и сборов на более чем 6 млрд грн. А за весь период своей деятельности в стране – более 10 млрд грн», – добавил публицист.

В связи с этим, сделал вывод Джангиров, не стоит удивляться, что Украина переживает рекордный отток иностранных инвестиций.

«Поэтому, когда будете читать о рекордном оттоке инвестиций из Украины, не удивляйтесь. Для справки, в 2020 году капитальные инвестиции в долларовом эквиваленте упали на 35,5%, в промышленности – на 42,4%. Мало кто из цивилизованного бизнеса готов работать в условиях, когда власть действует «по беспределу», – заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.