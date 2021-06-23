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Луганский митрополит УПЦ Митрофан (Юрчук) погиб, упав с лестницы во время сердечного приступа.

Фото: Луганская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, глава информационного отдела митрополит Климент (Вечеря) в комментарии ресурсу «Главком» опроверг разговоры о насильственной смерти почившего митрополита.

Отвечая на вопрос журналиста, который заявил, что в документе судмедэкспертизы «ЛНР» указана в качестве причины смерти травма головы, митрополит Климент сказал следующее: «Как сообщили близкие владыки, во время сердечного приступа он упал с лестницы и получил травму».

Глава информационного отдела УПЦ указал, что «владыка Митрофан длительное время жаловался на стенокардию, повышенное давление. В ближайшее время он собирался с этими проблемами лечь в больницу. К сожалению, он не успел этого сделать».

 
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