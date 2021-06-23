В польской части автомобильных пунктов пропуска «Зосин - Устилуг», «Долгобичув - Угринов» и «Кросценко - Смильниця» возобновились пропускные операции.

Указанные пункты пропуска начали свою работу сегодня, 23 июня, с 01:00 (по киевскому времени), сообщила пресс-служба Госпогранслужба.

За первые несколько часов работы в указанных пунктах пропуска пограничники оформили более 250 человек и около 100 транспортных средств.

В частности, пункт пропуска «Устилуг» пересекло 130 человек и около 40 транспортных средств, в «Угринове» было оформлено более 70 человек, 22 легковушки и автобусы и в «Смильнице» пересекло почти 50 человек и 36 транспортных средств.

Государственная пограничная служба еще раз просит учесть вышеуказанную информацию при планировании зарубежных поездок и перед поездкой ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории сопредельных государств.