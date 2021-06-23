Правительство внесло изменения в порядок ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это решение позволит обеспечить корректную процедуру продажи и правильное оформление всех сведений в реестре, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«После открытия рынка земли аграрии, которые много лет работают на земельном участке, получат преимущественное право ее выкупа. В то же время все сделки купли-продажи будут проверяться на соблюдение требований закона», - отметил глава правительства.

Премьер-министр дал задание Министерству аграрной политики и продовольствия обеспечить необходимый уровень информирования, чтобы люди на местах понимали все преимущества земельной реформы.

Шмыгаль также отметил, что, кроме открытия рынка земли, важно развивать систему мелиорации, поскольку жаркая погода постоянно создает опасность засухи и потери урожая для аграриев.

«В связи с этим проект орошения в южных областях является приоритетом нашего правительства и профильного Министерства», - резюмировал премьер-министр.