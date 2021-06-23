также в разделеЭкономика
Шмыгаль прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на более чем 4% 13
Совет Нацбанка решил уволить Сологуба 13
Индекс финансового стресса в Украине приблизился к минимуму 12
Уруский: Кабмин не собирается национализировать «Мотор Сич» 18
Минэкономики предлагает отменить мораторий на экспорт леса-кругляка 24
Из-за действий Китая курс Bitcoin упал до пятимесячного минимума 19
Укрзализныця получила за квартал 1,7 миллиарда убытков 13
Кулеба: Украина и Турция в шаге от подписания ЗСТ 49
Опубликован указ Зеленского о повышении зарплат медикам 21
В августе-сентябре Украина должна погасить $2,2 миллиарда госдолга 16
Приватбанк перечислил в бюджет 19,4 миллиарда прибыли 12
Нафтогаз готовит новый сезонный тарифный план для населения 18
ОАСК остановил предписание НАПК об увольнении Витренко 19
Министр энергетики допускает дальнейший рост цен на газ 26
Шмыгаль: Все частные потребители Нафтогаза сейчас получают газ по 7,96 20
В Украине появится третья платежка за газ 71
В Минфине готовы к задержкам транша МВФ 19
Укравтодор разместил еврооблигации на $700 миллионов 78

Правительство внесло изменения в порядок ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это решение позволит обеспечить корректную процедуру продажи и правильное оформление всех сведений в реестре, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«После открытия рынка земли аграрии, которые много лет работают на земельном участке, получат преимущественное право ее выкупа. В то же время все сделки купли-продажи будут проверяться на соблюдение требований закона», - отметил глава правительства.

Премьер-министр дал задание Министерству аграрной политики и продовольствия обеспечить необходимый уровень информирования, чтобы люди на местах понимали все преимущества земельной реформы.

Шмыгаль также отметил, что, кроме открытия рынка земли, важно развивать систему мелиорации, поскольку жаркая погода постоянно создает опасность засухи и потери урожая для аграриев.

«В связи с этим проект орошения в южных областях является приоритетом нашего правительства и профильного Министерства», - резюмировал премьер-министр.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги