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Количество новых больных COVID-19 и количество госпитализаций продолжает снижаться, а темы вакцинации еженедельно ускоряются, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Кабинета Министров.

Глава правительства отметил, что положительную роль в улучшении эпидемической ситуации выполняют центры массовой вакцинации, открывающиеся в городах по всей стране.

«Даю поручение Министерству развития общин и территорий принять меры, чтобы такие центры появились по меньшей мере в каждом районном центре. Потому что есть области, где таких центров уже более десяти, а есть 6 областей, где центры массовой вакцинации до сих пор не появились», - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что на этой неделе стартует вакцинация компаний, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих привиться. По его словам, это поможет уменьшить передачу вируса внутри коллективов и способствовать безопасной работе.

«Поэтому призываю руководителей предприятий воспользоваться такой возможностью и обезопасить себя и своих работников», - сказал глава правительства.

Шмыгаль добавил, что Министерство здравоохранения постоянно увеличивает количество бригад для прививок и готовит новые форматы, чтобы как можно больше украинцев имели возможность получить вакцину.
ForUm

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