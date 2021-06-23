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Богослужебное пение прославляет Бога посредством голоса и располагает сердца людей к молитве.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви сказал в поздравлении настоятельнице Зимненского женского монастыря игуменью Стефании (Бандуре) и выпускницам регентского отделения Владимир-Волынского духовного училища, действующего при Зимненском женском монастыре.

«Верю, что за такие праведные труды Господь воздаст вам сторицей, подаст все необходимые блага для счастливой жизни и духовные дарования для вашего личного спасения. Помните, что регент на приходе – это второй авторитет после священника, поэтому на вас возлагается большая ответственность не только посредничеством церковного пения объединять верных в единую молитву, но и в небогослужебное время своими талантами приближать людей к Богу», – отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что обучаясь на регентском отделении в монастыре, воспитанницы приобрели не только профессиональные навыки церковного пения, но и смогли приобщиться к полноценной церковной жизни, монашескому опыту молитвы, взрастить в себе любовь к уставному богослужению.

«Возможно, кое-кто из выпускниц изберет для себя монашеский подвиг и останется в монастыре, но все воспитанницы своими прекрасными голосами будут возвеличивать Христа в церковных хорах наших многочисленных приходов», – сказал Блаженнейший.

Предстоятель УПЦ отметил важность подготовки регентов-псаломщиц при Зимненском монастыре, который всегда был центром духовности на Волыни.

«Есть в Зимненской обители интересная и символическая страница бытия, связанная с преподаванием церковного пения. В начале XX века на базе этого монастыря была открыта школа для девочек, которые имели способности к церковному пению. Зимненская школа того периода отличалась мастерством церковного пения и музыкальными талантами своих студенток. И хотя просуществовала она 16 лет, однако за этот период подготовила для служения Церкви десятки достойных педагогов, хористок и регентов», – сказал Блаженнейший Онуфрий.
ForUm

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