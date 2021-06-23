Выбирая телевизор, многие пользователи далеко не сразу могут решить, какому производителю отдать предпочтение и на какой модели остановиться. При богатом ассортименте на рынке техники хочется получить качественное устройство, которое обладало бы всеми необходимыми функциями и при этом стоило не слишком дорого. И такими характеристиками обладают телевизоры Киви и Hisense, о возможностях которых рассказывают специалисты интернет-магазина Стилус.

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Отличия моделей в параметрах экранов

И модели Kivi, и Hisense могут похвастаться высоким качеством выводимого изображения, отличной детализацией и цветопередачей. Телевизоры от обоих производителей предоставляются в трех вариантах разрешения:

1366x768 HD;

1920x1080 Ful HD;

3840x2160 4K Ultra HD.

Они будут варьироваться в зависимости от размера экрана и установленной матрицы. А вот диагональ экрана у них имеет существенные различия. Телевизор Киви предлагает доступный ассортимент от 22 дюймов, что позволяет установить их даже в маленькое помещение, в том числе и детскую спальню. Но у обоих производителей есть устройства более 60 дюймов и они отлично подходят для обустройства домашнего кинотеатра, а также для использования таких экранов в конференц-залах, для презентаций и воспроизведения различных медиафайлов в любых заведениях на большую аудиторию.

В свою очередь телевизоры Hisense предлагают варианты с глянцевым или антибликовым покрытием. Они не «съедают» цвет изображения, передавая всю палитру максимально ярко и насыщенно, тогда как матовый экран Kivi может сделать картинку чуть более тусклой. С другой стороны, матовое покрытие позволяет вообще не заморачиваться с размещением телевизора в помещении — блики и лишние отсветы ему не грозят. Какой из вариантов будет удобнее — зависит от предпочтений и возможностей пользователя.

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Разница технических характеристик

Kivi и Hisense получили практически одинаковое техническое оснащение и вполне могут называться аналогами друг друга. Но все же некоторые отличия можно проследить:

Оперативная память. У Киви объем может доходить вплоть до 2 Гб, тогда как у Hisense он всегда меньше. TV-тюнеры. Помимо аналогового, разные модели телевизоров обоих производителей могут оснащаться цифровыми — DVB-C, S2 и T2. Но у Хайсенс к этим вариантам добавляются еще и DVB-T и S. Разъемы. В зависимости от моделей агрегаты оснащаются разъемами для проводного соединения, как USB, HDMI, Ethernet, композитный и компонентный входы и аудиоразъем. А у некоторых телевизоров Киви также есть VGA и SCART.

В остальном характеристики соответствующих друг другу моделей разных производителей похожи. Многие телевизоры прекрасно подойдут в качестве игрового монитора, что вкупе с высоким качеством изображения и демократичной стоимостью станут идеальными вариантами для геймеров. А поклонники максимально современных вариантов техники оценят голосовое и жестовое управление.

Выход в интернет обеспечивается возможностью подключения к Wi-Fi или DLNA, а встроенные медиаплееры позволяют выводить на экран любой контент. Основная разница в возможностях коммуникации заключается в наличии WiDi интерфейса у ТВ Hisense.

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Так как оба производителя предлагают телевизоры высокого качества, и в примерно одинаковых ценовых рамках, будет несложно подобрать подходящее устройство, просто выделяя необходимые параметры каждого из них, пока не останется «победитель». В любом случае покупатель получит производительный, мультифункциональный и современный ТВ, который будет радовать исправной работой много лет, делая досуг пользователя приятным и разнообразным.

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