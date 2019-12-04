Зимние праздники приближаются со стремительными темпами – уже совсем скоро на центральных площадях городов появятся нарядные ёлки, по телевизору покажут торжественную речь Президента, а дети с нетерпением будут ждать подарков. Но ведь получать новогодние презенты хотят не только малыши. Взрослые тоже с удовольствием готовятся распаковывать увесистые свертки с приятными сюрпризами.

Чем же порадовать на Новый 2020-й год лучшего друга, старшего брата или любимых родителей? Универсальный подарок, который принесет радость любому взрослому человеку – телевизор с большой диагональю и высокой разрешающей способностью экрана.

Какую именно модель Full HD-телевизора лучше выбрать в качестве новогоднего сюрприза?

Идеальный презент: 5 лучших телевизоров с Full HD

Представленный ниже рейтинг лучших Full HD-телевизоров поможет справиться с выбором подарка в два счета.

SONY 43WE755. Модель из популярной серии Bravia. Smart-устройство с диагональю дисплея 43 дюйма, представленное в средней ценовой категории. Функционирует на базе графического процессора X-Reality PRO, который обеспечивает стопроцентную естественность цветопередачи, яркость и насыщенность каждого пикселя. Поддержку смарт-функций обеспечивает операционная система Sony Smart TV. Приобрести этот и другие Full HD телевизоры Sony можно в moyo.ua. LG 43LK5910PLC. 43-дюймовая LED-панель от компании LG, представленная на рынке в 2018 году. Благодаря фирменным технологиям улучшения изображения и звукового сопровождения видеоряда, а также высокому разрешению большого экрана на основе LED-матрицы телевизор легко может создать атмосферу кинотеатра в домашних условиях. Четырехъядерный процессор обработки изображений – это уникальное решение, которое обеспечивает четкость, естественность и контрастность цветов. SAMSUNG 43J5202. Бюджетный 43-дюймовый девайс от топового корейского производителя. Full HD-модель, которая работает на базе фирменной операционной системы с простым и доступным пользовательским интерфейсом. Поддерживает фирменные технологии снижения шумов и сжатия звука Digital Clean View и Dolby Digital Plus, поэтому может использоваться без дополнительного акустического оборудования. SONY 32WD752. Высококачественный Smart-телевизор от топового японского производителя. Принадлежит к линейке Bravia и обладает всеми свойствами, характерными для модельного ряда. Поддерживает фирменные технологии 24P True Cinema, Dolby Digital Plus, АС Clear Phase, благодаря которым достигается кинематографическое качество изображений и эффект 3D-звучания. Устанавливать телевизор можно на стол или тумбу, а также монтировать на стену с помощью специального крепления VESA. Kivi 40FR55BU. Недорогой андроид-телевизор от популярного нидерландского бренда. Новинка 2019 года, оснащенная Led-дисплеем с разрешающей способностью 1920х1080 пикселей. В конструкции модели предусмотрены Wi-Fi и Bluetooth модули, поэтому на ее экран без использования лишних проводов можно выводить изображения и видео из памяти мобильных телефонов или планшетных ПК.

Среди этих устройств точно есть телевизор, который ваши родные и близкие мечтают получить в подарок под бой курантов.