Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Собеседники отметили особенности сегодняшней даты – Дня скорби и памяти жертв войны в Украине, отметив важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории нашего государства и сохранение памяти о человеческих жертвах.

«Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись», - отметил президент Украины.

Зеленский подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны.

Со своей стороны федеральный канцлер пригласила главу украинского государства осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.