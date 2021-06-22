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Мир и его сомнительный «прогресс» рано или поздно придут к концу, придут ко Второму Пришествию Христа.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал митрополит Антоний (Паканич).

«С точки зрения науки и техники, прогресс, на первый взгляд, несомненен. Наука победила множество болезней, которые убивали людей древности, однако им на смену пришли новые болезни и эпидемии, с которыми справиться не выходит никак.

Технологический прогресс сделал всё, чтобы обеспечить комфортное существование, но разве от этого в мире исчезли бедность, голод, войны? Отнюдь. Кажется, их стало даже больше. Более того, прогресс коснулся и вооружения, которым теперь можно убить не отдельного человека или группу людей, а всё человечество», — отметил митрополит Антоний.

Владыка считает, что в таких условиях довольно трудно говорить о фактическом прогрессе.

Также управделами УПЦ отметил, что с христианской точки зрения, налицо самый страшный прогресс — прогресс способов удовлетворения греховных страстей, прогресс обесчеловечения, прогресс ненависти, прогресс бездушия.

«В этой ситуации человеку, который привык слепо доверять современному обществу и его мнимым достижениям, сложнее всего. Ведь, несмотря на все достижения цивилизации, такой человек наблюдает лишь упадок и крах прекраснодушных мечтаний последних поколений. Такому пессимизму подвержены ныне и многие, называющиеся христианами, но если обратиться к учению Церкви, все эти переживания обращаются в радость», — сказал архиерей.

Митрополит Антоний считает, что этот падший мир, и его сомнительный «прогресс» рано или поздно придут к концу, придут ко Второму Пришествию Христа. 

«Потому все эти страшные ожидания и опасения на самом деле предвестники скорого конца и встречи с Господом. Именно этого нужно ждать, к этому готовиться. И бояться следует не катастроф и катаклизмов, а собственной неготовности войти в новое безгрешное вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа. Это и будет истинный прогресс», — заключил управделами УПЦ.
ForUm

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