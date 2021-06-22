В тайной молитве священник произносит слова, что он недостоин совершить Таинство Крещения, но Господь Своею благодатью посредством священнических рук совершает это Таинство.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Тайные молитвы, совершаемые священником за себя и за народ перед Всевышним, являются важным этапом богослужения. Они словно бы от лица человечества в общем и служителя в частности двигают службу навстречу Господу, соединяясь с ним», — подчеркнул священник.

Он отметил, что в тайных молитвах есть и сугубо личностный, сокровенный момент, потому что часто в этих молитвословиях священник испрашивает у Бога благословение, благодать и силу совершить Таинство.

«В данном случае Таинство Крещения. И именно в тайной молитве, которая в чинопоследовании этого Таинства стоит сразу за мирной ектенией, видно, насколько свято, велико и страшно Таинство Крещения. Потому что в тайной молитве очень четко священник произносит слова, что он недостоин совершить Таинство Крещения. Но Господь Своею благодатью посредством священнических рук совершает это Таинство», — объяснил отец Андрей.

В качестве примера он привел молитву священника: «…Но низпосли мне силу с высоты, и укрепи мя к службе предлежащаго Твоего таинства, великаго и пренебеснаго: и вообрази Христа Твоего в хотящем [или в хотящей] паки родитися, моим окаянством: и назидай его на основании Апостол и пророк Твоих, и да не низложиши, но насади его насаждение истины, во святей Твоей соборней и апостольстей Церкви, и да не восторгнеши: яко да преуспевающу ему во благочестии, славится и тем всесвятое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь».

«Из приготовительной молитвы священника в Таинстве Крещения видно, насколько всё серьезно и таинственно. Бог действует в Таинстве Крещения. Священник всего лишь Его ассистент. Господь выходит навстречу человеку и соединяет человека с Собой», — отметил священник Андрей Чиженко.

В завершении священник призвал иметь благоговейный страх Божий перед Таинством Крещения, «которое есть дверью в Небеса».