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В Киевской области простились с основателем и первым наместником Спасо-Преображенского монастыря села Княжичи архимандритом Софронием (Шинкаренко).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии, Божественную литургию, чин отпевания и погребения архимандрита Софрония совершил епископ Амвросий.

Владыке сослужили священники Бориспольской, Киевской и Нежинской епархии.

Во время богослужения молилась настоятельница Киевского Флоровского женского монастыря игуменья Евлампия с сестрами обители.

Отец Софроний в течение длительного времени был духовником Бобровицкого благочиния Нежинской епархии и Киевского Флоровского женского монастыря.

Проститься со старцем приехало немало верующих людей.

В течение сорока дней братия монастыря будет совершать панихиды на могиле старца.

Наместник Спасо-Преображенского монастыря архимандрит Софроний (Шинкаренко) отошел ко Господу 20 июня на 77 году жизни.

В начале 1990-х архимандрит Софроний, будучи насельником Киево-Печерской Лавры и выполняя послушание казначея монастыря, получил благословение Митрополита Владимира (Сабодана) возрождать древний Преображенский монастырь в селе Княжичи. Осенью 1992 года был заложен фундамент Спасо-Преображенского собора уже действующего монастыря, который в 2014 году освятил митрополит Антоний (Паканич). Трудами отца Софрония был сооружен монашеский корпус и малый храм, в котором молилась братия, построено скит. В результате своего духовного подвига отцу Софронию удалось возродить монашеские традиции Киево-Печерского монастыря на древней Княжицкой земле.
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