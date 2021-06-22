Недавно президент Владимир Зеленский объявил, что в течение следующих трех лет в Украине будет посажен один миллиард деревьев. Таким образом увеличится площадь лесов, и благодаря этому должно улучшиться состояние окружающей среды. Инициатива президента сразу столкнулась с бурной критикой.

hromadske обратилось к Петру Тестову, советнику министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, чтобы выяснить, насколько обоснованны и реалистичны такие планы и как они будут воплощены.

Инициатива и ее критики

«Мы поставили амбициозную, но достижимую цель: за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров. Для этого в ближайшие три года высадим 1 миллиард деревьев», — сказал президент в своем выступлении на Всеукраинском форуме «Украина 30. Экология».

А вскоре после этого он подписал соответствующий указ. В нем, кстати, миллиард прямо не фигурирует.

Инициативу президента сразу начали критиковать. При этом критиков условно можно разделить на два лагеря. В одном оказались те, кто не являются специалистами в области лесоводства, ботаники, экологии или других смежных отраслей. Путем расчетов, которые на первый взгляд могут выглядеть логично, но не учитывают ряд важных нюансов, они пытались доказать, что этот план просто невозможно воплотить физически. Отсюда следуют выводы, что он больше нужен для пиара или может быть использован скорее для финансовых злоупотреблений, чем для спасения природы.

В другую группу критиков вошли люди, чья деятельность и экспертный опыт так или иначе связаны с этим вопросом. Их не так беспокоило конкретное количество деревьев, озвученное президентом. Несложно предположить, что такое круглое и большое число он выбрал, чтобы привлечь внимание к инициативе.

Специалистов обеспокоило другое. Каким бы ни было количество деревьев — больше или меньше миллиарда, посадить их нужно правильно. Иначе вреда от такой вроде бы хорошей акции может быть больше, чем пользы. И дело далеко не только в возможных финансовых злоупотреблениях, а в той же среде, необходимость спасения которой понятна практически всем сознательным людям.

Также очень важно понимать, что именно будут сажать и где.

Лесов надо больше

Украина действительно требует увеличения площади лесов. С ними тесно связаны многие сферы нашей жизни: обеспечение водой, климат, биоразнообразие и другие, не говоря уже о рекреации и понятной каждому роли лесов как источника древесины.

Со временем площади лесов у нас, как и во всем в мире уменьшаются за счет того, что на их месте создают поля, или их съедают города и другие объекты. Поэтому сегодня речь не идет о том, чтобы «лесов было больше, чем раньше», а о том, чтобы «их было хоть немного больше, чем та малость, что осталась сегодня». Расчеты показывают: если на месте сельскохозяйственного поля посадить лес, то с точки зрения поглощения углекислого газа, а следовательно, борьбы с изменением климата, это очень удачное решение.

Петр Тестов объясняет, что государство это осознает и в течение последних примерно 20 лет в различных стратегических документах правительство декларирует необходимость увеличения площади лесов. Впрочем, дальше деклараций дело не очень продвинулось. Итак, заявление Владимира Зеленского в целом правильное и ничего действительно неожиданного в нем нет.

Но реалистичен этот план?

Петр Тестов уверяет, министерство вместе с Гослесагентством провели соответствующие расчеты для всех этапов этой кампании, и основанный на их результатах план он считает вполне реальным. На его воплощение нужно 2 миллиарда гривен.

Значительную часть из этих средств планируется получить за счет прибыли лесхозов, а также — непосредственно за счет государственного бюджета.

Только не в степи

Но больше экологи и защитники природы обеспокоены тем, где именно будет насаждаться лес. И у них есть для этого основания. В Украине существует практика, когда леса сажают в степной зоне. Это плохо по нескольким причинам. Для лесов там нет надлежащих климатических условий, поэтому они там не растут, и если деревья в степи все же посадить, то без должного ухода они в основном просто погибают на следующий год.

Но даже если в степной зоне вырастить лес, то пользы от него именно здесь будет не так много, как от собственно степи — экосистемы, которая сформировалась самостоятельно в этой географической зоне. Почти все наши степи сегодня действительно превращены в сельскохозяйственные поля. Это означает, что почвы истощаются, биоразнообразие уменьшается, а углекислый газ из атмосферы не поглощается и не накапливается должным образом.

Поэтому в степной зоне более целесообразно восстанавливать степи, а не леса. Такая практика в Украине не распространена, но отдельные примеры уже есть: hromadske свое время писало о том, как природозащитник Алексей Бурковский пытается восстановить природный степь почти шести гектарах собственного пая в Донецкой области.

Петр Тестов говорит: посадка деревьев в степи действительно может стать проблемой. Поэтому недавно группа народных депутатов подала в Верховную Раду законопроект, который прямо запрещает лесоразведение на ценных степных участках.

Где взять землю?

То есть леса должны восстанавливаться в полесье и лесостепной зоне. По словам Петра Тестова, для озвученных президентом планов нужно 150 тысяч гектаров леса. Это относительно немного. Получить эти земли государство рассчитывает из двух основных источников. Первое — это земли, деградированные вследствие интенсивного сельского хозяйства. По разным оценкам, их от одного до восьми миллионов гектаров. Второе — земли, находящиеся в собственности государства, например, сельскохозяйственные, но по этому назначению не используемые.

Какие именно деревья будут сажать?

Этот вопрос очень важен. Ведь сегодня в наших лесах часто высаживают чужеродные породы. Это деревья, которые естественным образом растут в других регионах мира и никогда не были частью наших лесов, но появились здесь в последнее время стараниями человека.

Один из хрестоматийных примеров — красный дуб. Наши лесоводы часто высаживают в лесу именно его, ведь он хорошо растет и почти не боится вредителей. В то же время он вытесняет местные виды деревьев и таким образом сильно меняет всю экосистему. Многие виды, которые жили здесь раньше, исчезают.

hromadske рассказывало об этой проблеме в материале «Жизнь мертвого дерева. Почему дубы не любят своих родственников и куда исчезают летучие мыши». Так что, если в Украине появится миллиард новых красных дубов, можно быть уверенными: проблем будет только больше.

Петр Тестов говорит, что наше законодательство в этой сфере все еще далеко от совершенства и риски действительно есть. Но по крайней мере на уровне министерства проблему осознают и прилагают усилия к тому, чтобы инвазивные, то есть, чужеродные виды, в наши леса не попадали.

Есть леса, которых нет

Существуют и другие аспекты этого плана, на которые неспециалисты часто не обращают внимания. Например, явление так называемых самосейных лесов. Это леса, которые естественным образом образовались на участках сельхозземлях, не используемых по своему назначению. Проще говоря, которые заросли деревьями. Фактически, это леса, но официально — их не существует. Поэтому их можно, например, вырубить. Более того, законодательство требует это делать, ведь участок должен использоваться по своему назначению.

Таких лесов у нас по разным оценкам — от 300 до 500 тысяч гектаров. Несмотря на то, что «на бумаге» их не существует, они выполняют те же функции, что и «официальные» леса — поддерживают биоразнообразие, поглощают атмосферный углерод и так далее.

Будет обидно, если государство с одной стороны будет сажать миллиард новых деревьев, а с другой ничего не сделает для того, чтобы сохранить самосевные леса, которые уже посадили сами себя и «работают».

Поэтому президент своим указом поручил Кабмину «разработать в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о совершенствовании системы охраны, защиты и воспроизводства лесов, в том числе самосейных».

Идея увеличения площади лесов назрела давно и становится все более актуальной. Чтобы ее воплотить, важно прислушиваться к экспертам — в первую очередь ученым, занимающимся темой профессионально и знающим, как сделать так, чтобы любое количество посаженых деревьев не обернулось как минимум экономическими потерями или новыми экологическими проблемами. А также принять нужные нормативные акты. Без них проект несет в себе немало рисков.