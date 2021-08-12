Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросу реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы «Масштабное облесение Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Отмечается, что межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова рассмотрела вопрос о состоянии данной реформы.

Участники совещания обсудили, в частности, состояние выполнения задач, определенных указом президента Украины от 23 марта 2021 № 111, которым введено в действие решение СНБО Украины от 23 марта 2021 «О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередные меры по их нейтрализации» и указом президента Украины от 7 июня 2021 № 228 «О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов».

Среди прочего, речь шла о путях решения проблемных вопросов лесоустройства, прежде всего в части учета, защиты, использования и восстановления лесов, а также о реорганизации лесохозяйственных предприятий и совершенствования финансовой системы лесного хозяйства.

В этом контексте Данилов подчеркнул важность ускорения проведения национальной инвентаризации лесов. «У нас более 10 млн га лесного фонда, и этот актив должен приносить экономическую, экологическую и эстетическую пользу», - сказал он.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул важность принятия мер к тому, чтобы каждая объединенная территориальная община была заинтересована в участии в реализации экологической инициативы «Масштабное облесение Украины».

Напомним, 7 июня президент Владимир Зеленский в ходе выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Экология» подписал указ о старте проекта «Зеленая страна», которым предполагается увеличении в Украине за 10 лет площади лесов на 1 млн га, из которых в ближайшие три года планируется высадить 1 млрд деревьев.

При этом в Государственном агентстве лесных ресурсов заявили, что не смогут выполнить указ президента, предусматривающий высадку в Украине в ближайшие 3 года миллиарда деревьев.