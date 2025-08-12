У районі вантажного порту Запорізької АЕС зафіксовано задимлення

У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються.

Про це повідомили в Міненерго.

Там наголосили, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції.

«Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі. Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки», — йдеться в заяві.

Міністерство зазначило, що будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до «непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту».

«Єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки є негайна та повна демілітаризація і деокупація Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора — українського „Енергоатому“», — заявили в Міненерго.

Росія окупувала Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Відтоді вона працює під російським контролем, постійно стикаючись з блекаутами.

Усі енергоблоки Запорізької АЕС перебувають у стані «холодного зупину» — це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску та низької температури охолоджувальної води. Під час «холодного зупину» ядерний реактор не генерує електроенергію. Реактор може перебувати в такому стані нескінченно довго за умови під’єднання до енергоживлення.

ЗАЕС покладається на зовнішнє енергопостачання для цього, утім обстріли неодноразово призводили до обривів ліній електропередач. У таких випадках починають працювати дизель-генератори, але вони розраховані на аварійні ситуації.

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що Москва не повертатиме Україні окуповану Запорізьку АЕС та не передаватиме її під спільний міжнародний контроль. Росіяни стверджують, що ЗАЕС — це тепер російський ядерний об’єкт, який перейшов під юрисдикцію Москви в жовтні 2022 року після незаконного референдуму в Запорізькій області.