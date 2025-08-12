За добу з міста за вісім кілометрів від Добропілля виїхало близько 400 людей

Через російські обстріли та погіршення безпекової ситуація з міста Білозерське Донецької області, яке розташоване менш як за вісім кілометрів від Добропілля, за добу виїхали 400 людей.

Про це Суспільному телефоном розказав заступник міського голови Білозерського Микола Прокоф’єв.

Через просування військ РФ на Покровській ділянці фронту в напрямку Добропілля, евакуація із міста та громади пришвидшилась.

"На сьогодні евакуація населення іде, дуже стрімко, за останню добу орієнтовно вже близько 400 чоловік виїхали це і своїм ходом, і централізованою евакуацією до міста Павлоград з подальшим перенаправленням в більш безпечні регіони України", — сказав він.

За даними ресурсу "Децентралізація", до Білозерської громади належить сім населених пунктів — місто Білозерське, села Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове та Нововодяне. Станом на 2020 рік, у громаді мешкали понад 15 тисяч людей. За словами Миколи Прокоф'єва, у місті наразі лишаються близько восьми тисяч людей.

"З населенням працюємо, ну і люди вже самі бачать, що ворог безжалісно обстрілює житлові забудови. І люди вже більш свідомо до цього відносяться і починають евакуацію більш активно", — додав Прокоф’єв.

Місто Білозерське з 10 серпня зазнало трьох атак з боку РФ, внаслідок яких були загиблі та поранені. Зокрема, ввечері 11 серпня через обстріл міста загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення.

Російські війська просунулися на ділянці Покровського фронту, зокрема, і в бік Білозерської громади, яка межує з Добропільською та Шахівською громадами.

Ввечері 11 серпня аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій та повідомили, що війська РФ мають просування в напрямку Добропілля. Окупанти обходять великі фортифікаційні укріплення та стрімко просуваються. Російська армія намагається рухатись в напрямку дороги з Добропілля до Краматорська.

ОСУВ "Дніпро" відреагували на інформацію про просування РФ та назвали складною ситуацію на Покровському напрямку. У повідомленні наголосили, що "просочування" малих груп повз першу лінію українських позицій не є "взяттям під контроль території".

Ввечері 11 серпня у Генштабі заявили, що на ліквідацію російських ДРГ на напрямку задіяли додаткові резерви. Зокрема, на Покровський напрямок перекинули підрозділи 1-го корпусу "Азов".