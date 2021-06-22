Министерство внутренних дел Республики Беларусь предложило включить национальный белорусский бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь» в перечень нацистской символики и атрибутики, сообщает Укринформ со ссылкой на провластный Союз журналистов Беларуси.

Так, в КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта МВД «Об определении списков организаций и других структур, нацистской символики и атрибутики». В документе содержится список нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности бело-красно-белый национальный белорусский флаг и слоган «Жыве Беларусь!», которые активно используются во время массовых акций протеста против режима Лукашенко.

Их использование приписывается режимом Лукашенко коллаборационистским формированиям и организациям во время Второй мировой войны.

Как сообщалось, в прошлом году самопровозглашенный президент Александр Лукашенко указывал, что не ходит под бело-красно-белым флагом, поскольку тот «фашистский», и заявлял о намерении «убрать эту фашистскую символику из общества».

Бело-красно-белый флаг - исторический национальный символ Беларуси, официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918-1919) и государственный флаг Республики Беларусь до 1995 года. После референдума, инициированного и незаконно проведенного Лукашенко, использование этого флага в стране фактически запретили. Официальным стал флаг, аналогичный флагу Белорусской ССР, только без серпа и молота, а бело-красно-белый превратился в символ протеста.

Лозунг «Жыве Беларусь» как политический национальный призыв впервые прозвучал в 1910 году. В 1920-х этот призыв звучал на собраниях белорусских студентов в Праге, позже - на белорусских собраниях в Париже, Вильнюсе. Во Второй мировой войне выражение «Жыве Беларусь» использовалось белорусами независимо от политических взглядов, в том числе в советской прессе.