За прошедшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Гнутово противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Луганской оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Золотого-4 противник обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенных пунктов Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
По состоянию на 7:00 22 июня зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Марьинка зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
Боевых потерь в результате вражеского огня нет.
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