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По-настоящему счастлив только тот, кто хранит верность Богу и в радостях, и в трудностях. 

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Митрополит Онуфрий в проповеди на прославлении святых в Александрийской епархии. 

«Большая награда тому человеку, который положит душу свою за верность Богу, который не ломается ни под пытками, ни из-за репрессий, ни от поношения и оскорблений, а хранит верность Христу и себя покоряет Богу, вверяет себя в руки Божьи. Такие люди становятся святыми», – отметил он.  

Как отметил Блаженнейший, простые люди борются за земные сокровища и богатства, а святые люди хорошо знают, что все люди являются детьми Божьими, и по-настоящему богат и счастлив только тот, кто живет с Богом. 

«Если человек даже завладеет всем миром, то будет глубоко несчастным. Счастье не в количестве богатства, а в величине любви и веры в Бога», – сказал Предстоятель.  
Каждый народ, как заметил Блаженнейший, получает от Духа Святого «плоды благодатного сеяния». Такими плодами являются святые угодники Божии.  

«И сегодня мы имеем великих молитвенников - священномучеников пресвитеров Василия Слотвинского, Феодора Статкевича, Александра Балануца, Иакова Ильичевского», – подчеркнул Предстоятель. 

Он напомнил, что святые показывают нам пример, «чтобы все люди жили в мире, чтобы примирились друг с другом, чтобы научились чтить Бога, славить Бога, уважать и терпеть друг друга». «Если есть великие угодники Божии, то есть и великая помощь Божья для нас грешных», – подытожил Митрополит Онуфрий.
ForUm

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