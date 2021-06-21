также в разделеРелигия
В Одессе УПЦ проведет велопробег ко Дню православной семьи 6
На Кировоградщине Предстоятель УПЦ прославил святых Александрийской епархии 7
Митрополит Онуфрий рассказал, как человеку сохранить в себе образ Троицы 9
Патриарх Кирилл объяснил, как обрести дары Святого Духа 13
В Киево-Печерской лавре сегодня простились с луганским митрополитом УПЦ Митрофаном (Юрчуком) 10
В Винницкой области верующие УПЦ пройдут крестным ходом к чудотворному кресту в Калиновке 6
Епископ УПЦ рассказал, как Святой Дух проявляется в жизни Церкви 10
Сегодня верующие УПЦ празднуют День Святого Духа 11
Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле Пятидесятницы 32
Луганского митрополита УПЦ Митрофана похоронят завтра в Киево-Печерской лавре 37
В Луцке возобновили дело об избиении активистами ПЦУ сына священника УПЦ 10
Митрополит Антоний рассказал об особенных молитвах в день Троицы 11
В Одессе ко Дню медработника УПЦ открыла памятник святому врачу Луке Крымскому 10
Митрополит Онуфрий - медикам: Господь видит все ваши бессонные ночи и спасенные жизни 13
Митрополит Антоний о празднике Троицы – В этот день рождается Церковь Христова 33
На Кировоградщине Предстоятель УПЦ совершит канонизацию святых Александрийской епархии 15
В Киево-Печерской лавре 21 июня верующие простятся с луганским митрополитом УПЦ Митрофаном (Юрчуком) 13
Предстоятель УПЦ рассказал, кому всегда помогает Богородица 10

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий награжден орденом преподобного Серафима Саровского (I степени).

С 50-летием служения в священном сане Митрополита Онуфрия поздравил Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

20 июня 1971 года будущий Предстоятель Украинской Православной Церкви был рукоположен во иеродиакона в Троице-Сергиевой лавре.

Патриарх подчеркнул, что Предстоятель Украинской Православной Церкви более тридцати лет совершает «архипастырское делание на Украине, убедительно свидетельствуя ближним и дальним о красоте православной веры, ограждая стадо Христовых словесных овец от производящих разделения и соблазны»

«За минувшее время под Вашим мудрым водительством поистине многое сделано для развития церковной жизни: отреставрированы и построены новые храмы, возрождены монастыри, осуществляется просветительское, катехизаторское и социальное служение. Вы неизменно открыты к диалогу и взаимодействию с органами государственной власти и общественными институтами, представителями науки, образования и культуры. Во внимание к Вашим архиерейским трудам и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского (I степени)», - отметил Патриарх Кирилл.

«Господь Вседержитель да обновит Ваши душевные и телесные силы, ниспошлет бодрость духа и Свою неоскудевающую помощь в дальнейшем архипастырском делании на пользу церковную», - пожелал Предстоятель Русской Православной Церкви.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
8
Теги