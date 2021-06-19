В Дарницком районе Киева водитель грузовика совершил наезд на мужчину и женщину, которые перебегали дорогу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

Об этом сообщает Нацполиция.

«Вчера вечером, 18 июня, на спецлинию 102 от водителя грузовика поступило сообщение о том, что он, двигаясь по проспекту Бажана в направлении метро Харьковская, совершил наезд на двух человек», — отметили в полиции.

Пешеходы перебегали проезжую часть в неположенном месте. Одним из пострадавших оказался мужчина 1986 года рождения, а личность женщины сейчас устанавливают полицейские. В результате полученных травм потерпевшие скончались на месте.

Следователями начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.