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Коленопреклоненные молитвы содержат прошения о милости Божией, о ниспослании Духа Святого, а также об упокоении умерших.

Фото: pravlife.org

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Особенностью богослужения в день Пятидесятницы является то, что сразу же после Литургии совершается великая вечерня, за которой читаются три особых молитвы святителя Василия Великого с коленопреклонением», — напомнил преподаватель КДАиС.

Он отметил, что именно с этого дня впервые после праздника Пасхи Церковным Уставом полагается совершать земные поклоны.

«Коленопреклоненные молитвы содержат прошения о милости Божией, о ниспослании Духа Святого, а также об упокоении умерших. Эти молитвы имеют свое особое символическое значение. Они введены в богослужение для того, чтобы сохранить и утвердить верующих в смиренном состоянии, а также сделать их способными, по примеру апостолов, к принятию бесценных даров благодати Божией, — подчеркнул Андрей Музольф.
ForUm

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