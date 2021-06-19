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В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре завтра, в день праздника Святой Троицы и Пятидесятницы, состоятся восемь Божественных литургий.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в Крестовоздвиженском храме Литургия начнется в 06.30; в Трапезном храме – в 07.00; в храме иконы Божией Матери «Живоносный источник» - в 08.00; в храме Рождества Пресвятой Богородицы - в 08.00; в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» - в 08.30; в Успенском соборе – в 08.30; в Аннозачатьевском храме – в 09.15 и в храме преподобного Сергия Радонежского - в 09.40.

Накануне праздника, сегодня вечером состоится Всенощное бдение. Начало службы в Трапезном храме – в 16.30, в Успенском соборе – в 17.00.

*** Православные 20 июня отмечают двунадесятый (один из главных 12 праздников в Церкви) праздник - Троицу. Это переходящий праздник – дата меняется, в зависимости от Пасхи, так как Троица празднуется на 50-й день после Воскресения Христова. 

Троица, или Пятидесятница - это день рождения Церкви. В этот день вспоминается евангельское событие - сошествие Святого Духа на апостолов. 

После сошествия Святого Духа апостолы стали говорить на разных языках.

В Церкви Христовой, которая «родилась» в этот день через сошествие Святого Духа на общину апостолов, соединяются все народы. В Церкви восстанавливается утраченная людьми после грехопадения связь с Богом и друг с другом.

Праздник Пятидесятницы называют также Днем Святой Троицы, потому что в этот день всему человечеству открылась тайна, что Бог Один, но в Трех Лицах — Отец, Сын и Святой Дух. Поклонение и исповедание Пресвятой Троицы как Триединого Бога является основополагающим догматом христианской веры.

На Троицу храмы обычно украшают ветками березы, а пол застилают травой. Эта традиция связана с тем, что во время сошествия Святого Духа иудеи вспоминали дарование Закона на горе Синай. 

После литургии в храмах совершается великая вечерня, на которой поются стихиры, прославляющие Святого Духа, а в конце читаются три коленопреклоненные молитвы: о Церкви, о спасении всех молящихся и об упокоении душ всех усопших. Во время чтения этих молитв все стоят на коленях. 
ForUm

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