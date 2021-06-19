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За прошедшие сутки, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня российскими оккупантами.

Об этом говорится в суточной сводке операции Объединенных сил.

Вблизи Золотого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов.

У населенного пункта Новоселовка российские оккупанты применяли минометы 82-го калибра.

Неподалеку Луганского враг обстреливал наши позиции с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

«Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и остаются на своих позициях», - отчитались в штабе.

По состоянию на 7:00 утра, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

На Донбассе с систематическими нарушениями со стороны российских боевиков действует режим прекращения огня, введенный 27 июля 2020 года.
ForUm

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