За прошедшие сутки, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня российскими оккупантами.
Об этом говорится в суточной сводке операции Объединенных сил.
Вблизи Золотого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов.
У населенного пункта Новоселовка российские оккупанты применяли минометы 82-го калибра.
Неподалеку Луганского враг обстреливал наши позиции с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
«Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и остаются на своих позициях», - отчитались в штабе.
По состоянию на 7:00 утра, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
На Донбассе с систематическими нарушениями со стороны российских боевиков действует режим прекращения огня, введенный 27 июля 2020 года.
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