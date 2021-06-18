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В Одессе Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь Украинской Православной Церкви дал жилье трем пациентам областной психиатрической больницы, обнаруженных на кладбище.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом православный писатель Сергей Бакуменко, обнаруживший трех инвалидов вначале июня на Втором христианском кладбище, написал в Фейсбук.

«Все трое инвалидов, пациентов одесской психлечебницы, жестоко выброшенных на кладбище умирать, теперь обрели дом и уход в Одесском Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре», - поделился Сергей Бакуменко.

Он также рассказал, что этому содействовала телеведущая Оксана Марченко, которая связалась с ним после его сообщения о встретившихся ему на кладбище бездомных инвалидах.

Сергей Бакуменко отметил, что благополучному решению вопроса с тремя выброшенными пациентами психбольницы содействовали настоятельница обители – игуменья Серафима (Шевчик), клирик одесского храма в честь Дмитрия Ростовского отец Дмитрий Чеботарев, депутат Одесского городского совета Лилия Леонидова и директор городского центра реинтеграции лиц без определенного места жительства Александр Лимзаев.

Увечных людей на Втором христианском кладбище в Одессе обнаружили 4 июня.

У одного нет половины головы, у второго обеих конечностей ног, третий передвигался ползком. Они постоянно повторяли, что их вывезли на кладбище санитары.
ForUm

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