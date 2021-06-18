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Десятки женщин подали в суд на компанию, владеющую сайтом Pornhub.

Истицы обвиняют сайт в публикации частных видео с ними без их согласия, сообщает ВВС.

В иске говорится о нарушении законодательства о защите жертв торговли людьми и насилия.

Теперь компания Mindgeek обвиняется в руководстве «преступным предприятием».

В Pornhub такие обвинения назвали «абсолютно абсурдными, полностью бессмысленными и категорически ложными».

А также отметили, что каждое добавленное на сайт видео проверяется модераторами.

«Pornhub имеет нулевую толерантность к незаконному контенту и расследует любые жалобы или обвинения в контенте на наших платформах», - заявили в Pornhub.

В компании также уверяют, что у них действуют эффективные меры безопасности, в частности запрещается загружать видео непроверенным пользователям.

При этом на сайте можно не подтверждать личность или возраст людей, представленных в загруженных видео.

Кроме того, компания не требует подтвержденного согласия людей, которые появляются в видео, размещенных на сайте.
ForUm

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