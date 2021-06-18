Министерство культуры и информационной политики обновило список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, и внесло туда российского музыканта Сергея Скачкова.
Российского рок-музыканта внесли в список 18 июня.
В настоящее время в нем находится 200 человек.
Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет МКИП на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
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