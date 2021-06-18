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В Одессе на территории Архангело-Михайловского женского монастыря Украинской Православной Церкви состоится международная православная ярмарка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Одесской епархии, выставка продлится с 25 июня по 5 июля.

В выставке примут участие монастыри и приходы Украинской Православной Церкви, иконописные мастерские, мастера церковных ремесел из Украины, Беларуси, Греции, Боснии и Герцеговины, Сербии, Молдовы.

На ярмарке можно приобрести духовную литературу, периодические издания, иконы современных иконописцев, церковную утварь, шитье, церковные ткани, ювелирные изделия, керамику, декоративные глиняные изделия, ладан, кадильный уголь и другое.

Кроме того, организаторы обещают различные духовно-просветительские и благотворительные мероприятия, который пройдут в рамках выставки. Ежедневно будут проводиться мастер классы по росписи чашек, макраме, оригами и каллиграфии.

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре состоялась выставка-ярмарка, приуроченная к празднику Вознесения Господнего.

 
ForUm

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