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Ситуация на оккупированном Россией Донбассе напоминает концлагерь. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на владу», передает УНИАН.

Данилов подчеркнул, что пока ОРДЛО контролирует Россия - проводить выборы там нельзя.

«Если говорить о ситуации относительно Минских договоренностей, то могу сказать, что-то, в каком виде они есть - это полный абсурд. Неудивительно, когда граждане Украины начинают нам кричать: «Давайте быстро выполнять Минские договоренности». Скажите, пожалуйста, как в концлагере можно провести выборы?», - сказал Данилов.

«Сегодня часть территории оккупирована, под влиянием Российской Федерации, руководство которой находится на территории Донецкой и Луганской областей, назначается там, приезжает оттуда. Офицеры Российской Федерации, генералы Российской Федерации, оружие Российской Федерации - известно это всем. Поучают: «нам не надо говорить правду о наших партнерах». Если мы не будем говорить правду в глаза, если мы не будем называть вещи своими именами - нас никто не будет уважать», - добавил секретарь СНБО.

Он также заявил, что украинская армия способна освободить оккупированные города Донбасса, но не делает это из-за потенциально больших человеческих жертв.
ForUm

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