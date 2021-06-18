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Украинская армия способна освободить оккупированные города Донбасса, но не делает это из-за потенциально больших человеческих жертв.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на владу», передает УНИАН.

Он призвал украинцев не порочить собственную армию, выразив убеждение, что ВСУ на 100% готовы нас защищать. Также он подтвердил, что если будет необходимо, украинская армия в состоянии освободить оккупированные города, но цена такого решения чрезвычайно высока.

«Можем ли мы взять [оккупированные города]? Да, можем. Может быть и Горловку и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей. Кто за это будет нести ответственность?», - сказал секретарь СНБО.

Данилов также заявил, что РФ накануне выборов »строит систему распространения своего сепаратистского настроения» на юге Украины.

 
ForUm

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