также в разделеОбщество
18 июня. Картина дня 12
Потураевым запущен маховик террора. В Черкассах Нацкорпус напал на депутата от ОПЗЖ – заявление партии 45
СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова 9
Двух сбушников будут судить за разглашение гостайны 14
Украина ввела санкции против причастных к разработке вируса NotPetya 14
СБУ заблокировала канал поставки лекарств в ОРДО 41
Военные торговали авиационным керосином из боевых самолетов 12
НАПК: Решение суда по Витренко принято в беспрецедентные сроки 13
Укрзализныця готовится перевезти 600 тысяч пассажиров на праздники 9
СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса 20
«Муниципальную стражу» винят в обустройстве полигона на территории детского лагеря 11
СБУ обнаружила в двух областях Украины тайники с оружием 17
Новинский хочет купить канал «Наш» 11
Фронтмен «Землян» попал в «черный» список Минкульта 12
В Киеве попрощались с Чапкисом 14
Данилов: Украинская армия способна освободить Донецк 20
САП обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу, скрывшему квартиру в Киеве 10
Задержана группировка, воровавшая из вагонов сотни тон угля 19

Во Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) хотят запретить алкоголь женщинам детородного возраста.

Об этом говорится в первом проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы, который опубликован на сайте организации, передает УНИАН.

В документе сказано, что особое внимание в борьбе с алкоголем необходимо уделять детям, беременным и женщинам в детородном возрасте.

Отмечается, что употребление алкоголя до и во время вынашивания ребенка провоцирует развитие внутриутробных заболеваний и нарушений и может привести к проблемам с поведением и обучением. Кроме того, это пагубно влияет на физическое и психическое здоровье будущей матери.

В ВОЗ подчеркнули, что самой безопасной стратегией для женщин будет полный отказ от горячительных напитков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
14
Теги