Во Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) хотят запретить алкоголь женщинам детородного возраста.

Об этом говорится в первом проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы, который опубликован на сайте организации, передает УНИАН.

В документе сказано, что особое внимание в борьбе с алкоголем необходимо уделять детям, беременным и женщинам в детородном возрасте.

Отмечается, что употребление алкоголя до и во время вынашивания ребенка провоцирует развитие внутриутробных заболеваний и нарушений и может привести к проблемам с поведением и обучением. Кроме того, это пагубно влияет на физическое и психическое здоровье будущей матери.

В ВОЗ подчеркнули, что самой безопасной стратегией для женщин будет полный отказ от горячительных напитков.