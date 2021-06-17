Приемная комиссия Каменец-Подольского иконописного духовного училища имени святого апостола и евангелиста Луки начало прием документов.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт иконописного училища, набор студентов осуществляется на дневную форму обучения по образовательно-профессиональной программе «Иконопись» на основе базового и полного общего среднего образования.
Срок обучения - 4 года.
Прием документов продлится с 5 июля по 6 августа.
Заявления в бумажной форме, а также оригиналы и копии документов, поступающие подают лично в Приемную комиссию. С перечнем документов, необходимых для поступления, можно ознакомиться на сайте училища.
В программу обучения входят:
– основы иконописного рисунка;
– техника канонической иконописи;
– Библейская история, катехизис, история Церкви, агиография, основы литургики, иконография, догматическое богословие, нравственное богословие, иконология, история церковного искусства, церковнославянский язык;
– основы реставрации;
– техника стенописи (роспись храмов) и пр.
Вступительные экзамены состоятся 11-12 августа. Начало обучения - 1 сентября.
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