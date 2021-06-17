В современных условиях давления на Поместные Православные Церкви, поддержка Антиохийским Патриархом канонической УПЦ – исповедничество веры.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«В условиях чрезвычайного давления «партнеров» Фанара на другие Поместные Православные Церкви, поддержка Патриарха Иоанна выглядит как своего рода акт исповедничества. Сегодня Патриарх говорил то, что подсказывало ему сердце, поэтому мы надеемся, что эти слова Его Блаженства прозвучат ещё не один раз», - отметил епископ Виктор.

Владыка пожелал Предстоятелю Антиохийской Церкви «долгих и преблагословенных лет жизни».

«Мы смиренно молимся, чтобы Господь помог ему устоять в своей позиции. Ведь только тот, кто претерпел до конца, тот спасется!», - сказал епископ Виктор.

Как сообщалось ранее, Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х передал слова поддержки Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и Украинской Православной Церкви.

«Передайте Блаженнейшему Онуфрию всю мою любовь и уважение, моему возлюбленному брату. И мы знаем его любовь и поддержку. И вы будьте уверены в том, что мы всегда с вами», - подчеркнул Антиохийский Патриарх.