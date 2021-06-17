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Контрразведчики СБУ заблокировали канал нелегальной миграции иностранцев и прекратили их незаконную легализацию на территории Украины. По этой «схеме» в Украину незаконно въехало почти три десятка иностранцев, сообщил пресс-центр ведомства.

Стоимость «услуг» для одного мигранта составляла в среднем $10 тыс. и зависела от «пакета» поддельных документов.

По данным следствия, преступный бизнес организовал уроженец одной из стран Западной Азии. Для своего прикрытия он создал несколько строительных фирм в Житомире и использовал их исключительно для изготовления поддельных «официальных» документов: виз, паспортов, видов на жительство иностранцев в Украине.

К этой схеме фигурант привлек двух сообщников, которые подыскивали «клиентов-строителей» среди иностранцев, в частности выходцев из стран Ближнего Востока, и сопровождали их в Украину.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности участников схемы.

По материалам СБУ организатору «трафика» сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной схемы и привлечения их к ответственности.

Мероприятия по блокированию канала проводились совместно со следователями Национальной полиции в регионе под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.
ForUm

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