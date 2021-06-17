В канцелярии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера отвергли резкую критику посла Украины Андрея Мельника относительно памятного мероприятия по случаю 80-летия нападения нацистской Германии на Советский Союз во Второй мировой войне.

Как сообщила президентская канцелярия, решение украинского посла не участвовать в мероприятии вместе со Штайнмайером вызывает сожаление и противоречит убеждению президента, «что память об этой войне должна иметь объединяющий эффект, над всеми разногласиями и конфликтами». Как ожидается, президент ФРГ в пятницу, 18 июня, откроет в музее выставку «Измерения преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне», а также выступит с речью, передает DW.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник бойкотирует памятное мероприятие по случаю 80-летия нападения нацистской Германии на Советский Союз, поскольку оно происходит в музее, в названии которого содержится упоминание только о России - в Немецко-русском музее «Берлин-Карлсгорст». Это «оскорбительно с точки зрения украинцев, очень плачевно и одновременно странно», написал посол в письме директору музея.

Посол критикует тот факт, что постоянная выставка в музее посвящена войне между нацистской Германией и Советским Союзом (СССР), однако музей до сих пор вспоминает в своем названии только Россию, а не все остальные советские республики, такие как Украина и Беларусь, понесшие миллионы жертв во Второй мировой войне. «Таким образом, СССР де-факто приравнивается к России, что является искажением истории, которое следует жестко отбросить», - пишет Мельник.

Канцелярия федерального президента решительно отвергла это утверждение как ложное. Общий удар посла против немецкой политики памяти является неприемлемым, заявили в ведомстве Штайнмайера. «Этим общим обвинению он (Мельник) делает плохую услугу оправданным интересам своей страны, а также немецко-украинским отношениям», - отметили в администрации немецкого президента.