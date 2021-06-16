Президент РФ Владимир Путин преподнес своему американскому коллеге в подарок письменный набор, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Письменный набор хохлома «Москва», - сказал Песков Интерфаксу, отвечая на соответствующий вопрос.

Байден в качестве подарка в ходе саммита Путиным преподнес ему изготовленные на заказ солнечные очки и хрустальную скульптуру бизона, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

«Президент Байден также подарил президенту Путину очки-авиаторы, сделанные на заказ Randolph USA», - сказал представитель американской администрации.

Он указал, что с 1978 года эта компания начала заниматься производством специальных очков, предназначенных для пилотов-истребителей. По его словам, с этого времени Randolph USA обеспечивает американских военных и союзников по НАТО «высококачественными и надежными авиаторами».

Представитель Белого дома отметил, что президент США также подарил Путину хрустальную скульптуру американского бизона, который является «величественной интерпретацией одного из самых величавых млекопитающих нашей страны, представляющего силу, единство и стойкость».

Ранее в среду в Женеве завершился саммит лидеров США и России.