58-летней жительнице Мариуполя сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также пропаганде войны (ч. 1 ст. 110, ст. 436 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры, на протяжении 2018-2020 гг. правонарушительница через собственный аккаунт в запрещенной в Украине сети «Одноклассники» неоднократно распространяла сообщения и изображения относительно развязывания вооруженного конфликта в Украине.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.