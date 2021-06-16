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В Европе уступки «прогрессивной» общественности отразились на посещении либеральных храмов.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал митрополит Антоний (Паканич).
 
«В Церкви есть всё: и работа с детьми и подростками, и волонтерская деятельность, и различная помощь страждущим. Но либеральные круги всё это всё равно не удовлетворяет. А с другой стороны, видны конкретные примеры полного безоговорочного следования всем либеральным трендам и результаты этого следования», - сказал митрополит Антоний.

Владыка обратил внимание, что в либеральной христианской деноминации Европы — государственной Церкви Швеции, можно найти всё, что угодно либеральной душе: здесь и различные виды благотворительности, и спортивные лагеря, и психологическая помощь кому угодно от чего угодно. «Одного только не видно — Христа», - подчеркнул он.

«Но если бы деятельность Церкви Швеции ограничивалась лишь вышеуказанными делами. Одновременно с этим видим и полное потворство всяческим меньшинствам. Иногда сообщения прессы о деятельности Церкви Швеции звучат как страшная кощунственная пародия. То женщина-«епископ» Стокгольма, о которой с гордостью сообщают как о «первой в мире епископе-лесбиянке», приказывает убрать кресты с храма, чтобы не оскорблять их видом мигрантов-мусульман. То в алтаре одного из храмов размещают кощунственное изображение толерантного «рая» с однополыми парами. То под влиянием радикальных феминисток шведская Церковь прекращает в богослужебных текстах использовать личные местоимения мужского рода в отношении Бога, то одна из епархий вообще называет Церковь Швеции «транс-церковью» и борется за права мужчин, считающих себя женщинами, посещать женские раздевалки и туалеты», - рассказал архиерей. 

Управделами УПЦ отметил, что уступки «прогрессивной» общественности отразились на посещении либеральных храмов. «Согласно недавним исследованиям, Церковь Швеции настолько быстро теряет прихожан, что в течение ближайших десяти лет из нее уйдет около миллиона человек», - сказал он.  

«Вот — плоды бездумного и безумного потворства либерализму. Вот — плоды изгнания Христа и Его учения», - заключил митрополит Антоний. 
ForUm

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