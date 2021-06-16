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В Житомирской области в поселке Озерное УПЦ построила корпус летнего лагеря для детей-сирот.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт zhytomyr-eparchy.org, освящение здания совершил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

Возле храма Воскресения Словущего в поселке городского типа Озерное построили и обустроили здание, в котором УПЦ организует летний лагерь «Вера, Надежда, Любовь». 

Дети из малообеспеченных семей и сироты смогут отдохнуть под опекой епархии.

Митрополит Никодим пожелал, чтобы дети во время пребывания в лагере почувствовали радость и поддержку, и «умножали в своих сердцах веру, надежду и любовь».

Как сообщалось ранее, в сети появился список православных летних лагерей, которые кроме оздоровления, участия в спортивных и развлекательных мероприятиях, помогут детям приобрести опыт общей молитвы, участия в таинствах исповеди и причастия, общения со священниками и паломнических поездок.
ForUm

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