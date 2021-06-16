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СБУ предотвратила в Луганской области незаконную переправку культурных ценностей за границу. Среди изъятого – старинные иконы ХVII века, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Установлено, что житель Мелового планировал нелегально переместить иконы в РФ. Для этого он пытался пересечь государственную границу вне установленных пунктов контроля.

Правоохранители задержали контрабандиста при попытке незаконного пересечения госграницы. У задержанного были обнаружены три старинные иконы, которые он скрыл в личных вещах.

В рамках уголовного производства, следователи СБУ сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 201 (Контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Мероприятия по предупреждению противоправной деятельности проводили под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
ForUm

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